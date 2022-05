Devenu titulaire au poste de latéral droit avec l’Olympique Lyonnais, Malo Gusto a réellement passé un cap depuis quelques mois. Le jeune français s’est même exprimé dans les colonnes de ‘Onze Mondial’ et il révèle le nom de son idole.

Titulaire au poste de latéral droit, il a pu découvrir un match au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain au cours du début de saison et il a même eu le privilège de son frotter à l’un de ses idoles Neymar. Un souvenir particulier pour le gone qui avait même vu l’arbitre siffler injustement un penalty en deuxième mi-temps en faveur du PSG. « Sur le coup, je ne me rendais pas compte. Lorsque je suis rentré à la maison et que j’ai regardé les images, je me suis dit : « Ouaah, c’est quelque chose quand même ». À la fin du match, j’ai réussi à avoir son maillot, c’était une bonne expérience. Après, c’est comme ça, quand tu veux évoluer au plus haut niveau et devenir un grand joueur, tu es obligé d’affronter les grands joueurs. Il ne faut pas être impressionné, tu dois montrer ton envie. »