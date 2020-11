Toujours en quête d’un nouveau renfort défensif pour le mercato hivernal, le FC Barcelone aurait ciblé l’international camerounais des Reds de Liverpool, Joël Matip (29 ans).

A en croire les informations de Sport, le FC Barcelone cherche activement un joueur pour remporter son secteur défensif. Plusieurs noms ont été cité dont celui du joueur de Liverpool Joël Matip. Ce dernier qui aurait tapé dans l’oeil de Ronald Koeman, le technicien néerlandais. Il souhaite une recrue expérimentée qui pourrait tenir la baraque jusqu’en juin prochain sous la forme de prêt.

Un transfert qui s’annonce très délicat surtout au vu de la situation catastrophique que rencontre Liverpool depuis le début de saison. Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Fabinho, Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold sont à l’infirmerie et Matip reste le seul défenseur central de grosse expérience qu’il reste dans l’effectif de Jürgen Klopp. Autant dire qu’un départ s’annonce pratiquement impossible. Outre le Lion Indomptable, Shkodran Mustafi et Antonio Rudiger seraient aussi sur la liste des probables recrues du FC Barcelone. Affaire à suivre…