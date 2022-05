En fin de contrat avec le Real Madrid, Gareth Bale devrait finalement poursuivre une saison de plus chez les Merengues avant de prendre sa retraite.

Membre indispensable du trio que formait la BBC avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, Gareth Bale vit une fin d’aventure conflictuelle avec le Real Madrid. Plus proche du gazon lors de ses parties de golf endiablées que des pelouses de Liga, son avenir se dessinait loin de l’écurie madrilène alors que ses prestations (7 matchs disputés pour 1 but) et son hygiène de vie laissent à désirer. En fin de contrat à l’issue de la saison, un retour à Tottenham avait même été évoqué mais il n’en sera rien. Le Gallois pourrait finir sa carrière chez les Merengues.

Déjà âgé de 32 ans, Gareth Bale souhaiterait poursuivre une année de plus dans l’élite du football mondial afin de poursuivre sa carrière jusqu’au Mondial 2022 avant de prendre sa retraite. Une année supplémentaire qu’il souhaiterait, selon les informations publiées par TodoFichajes, réaliser en Liga. Mais alors que le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, seules écuries capables de répondre à ses exigences salariales, ont d’ores et déjà rejeté les avances de son agent, Jonathan Barnett, le Gallois espère pouvoir renouveler son contrat avec le Real Madrid.

Une possibilité qui peut paraître insensée mais que le Real Madrid envisagerait à une seule condition. Gareth Bale devrait drastiquement diminuer ses émoluments et veiller à son hygiène de vie afin de clore son aventure au Santiago Bernabeu par la grande porte. Sa relation avec Carlo Ancelotti pourrait être déterminante dans ce dossier. Si une prolongation voit le jour, ce serait pour une année supplémentaire et avec une réduction de salaire de 50%.