Le néo-international français Christopher Nkunku brille au RB Leipzig, qui ne veut pas le perdre et va lui offrir un renouvellement de contrat. Mais le PSG compte bien faire déjouer le plan des allemands.

Nkunku dans le gratin européen

En l’espace de trois ans seulement, Christopher Nkunku est passé de jeune homme prometteur à réalité incontestable. Le milieu de terrain polyvalent a décidé de quitter le PSG pour chcercher plus de minutes et d’opportunités. Le RB Leipzig, un club connu pour son œil clinique lorsqu’il s’agit de recruter et de développer des talents, a accueilli le joueur de Lagny-sur-Marne, où il est devenu une star. Cette saison au sein du club allemand, Nkunku a inscrit 27 buts et délivré 14 passes décisives en 40 matchs, ce qui fait de lui le troisième Français après Kylian Mbappé (28+20) et Karim Benzema (34+13) en termes de contribution aux buts cette saison. Une performance qui obligera les Red Bulls à sortir le grand jeu pour lui offrir un renouvellement à la hauteur.

Mbappé, l’argument ultime pour reconquérir Nkunku ?

Plusieurs des meilleurs clubs européens (FC Barcelone, Bayern Munich, Arsenal ou Manchester United) sont après le joueur, mais c’est précisément le PSG, le club de formation de Nkunku, qui a montré le plus d’intérêt pour le footballeur français. Comme nous l’avons appris de Fichajes.com, pour Nasser Al-Khelaifi, le joueur d’académie est l’une des principales cibles de cette fenêtre de transfert d’été. Et, au-delà de la qualité non négociable du joueur, sa proximité avec Kylian Mbappé pourrait être un autre des innombrables arguments du PSG pour convaincre le joueur de Bondy. Au Parc des Princes, ils sont prêts à sortir le grand jeu pour une transaction de plus de 70 millions d’euros. La signature de Nkunku est également un plus pour l’équipe, car c’est un joueur formé au club.