Le FC Séville a battu la Real Sociedad (3-2), grâce à un triplé d’En-Nesyri, samedi pour le compte de la 18e journée de la Liga.

Le Marocain Youssef En-Nesyri a signé son hat trick aux 4e, 7e et 46e minutes. Un csc de Carlos et un but d’Isak ont permis aux Basques de s’accrocher, mais ce sont bien les Andalous qui l’emportent et recollent à leur adversaire du jour.

Les deux clubs qui ont un énorme coup à jouer cette saison pour gagner une place en Ligue des champions. Derrière l’Atlético, le Real Madrid et le FC Barcelone qui seront sans doute intouchables, les jeux sont grand ouverts pour le quatrième sésame pour la C1.