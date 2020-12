L’ancien international français a confié une anecdote bouleversante à l’antenne de RMC.

Aujourd’hui consultant pour RMC Sport, Jérôme Rothen a traversé une période particulièrement difficile lorsqu’une leucémie a été diagnostiquée à son enfant, alors âgé d’un an et demi. Une anecdote particulièrement émouvante que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a dévoilé ce mardi dans l’émission « La Boîte à souvenirs ». En parlant de l’état de santé de son fils, aujourd’hui guéri, Rothen n’a pu retenir ses larmes.

« Le sujet de mon fils me touche au plus profond de son cœur. Pendant cette maladie, c’était des journées terribles, pour lui et pour nous, pour moi… Tu penses avoir cette carapace, être l’homme fort sur le terrain, l’homme fort de la famille, mais en fait ce n’est rien par rapport à la maladie qui est tellement injuste. Ce qui m’a sauvé, dans un premier temps, c’est d’être à l’antenne et je ne remercierai jamais assez RMC pour ça. C’était dur parce que les nuits tu ne dors pas beaucoup, tu te poses des questions. Moi, je vois toujours un ciel bleu, mais là, le ciel bleu, il avait du mal à arriver quand même. Et aujourd’hui, mon rayon de soleil, c’est mon fils, parce que… parce qu’il est soigné. Je pense à tous ceux qui malheureusement n’ont pas le même destin que nous et que lui. Donc c’est dur. Je ne le souhaite à personne, même à mon pire ennemi, c’est horrible ce moment-là. Quand tu l’apprends… On n’est pas préparé à ça. Je ne me suis pas livré là-dessus car je ne suis pas le seul à vivre ce genre de galère, de tristesse et tout ce qui en suit. Il faut faire la part des choses. Je ne veux pas que les gens aient de la peine pour moi. Parce que ce n’est pas sur moi qu’il faut avoir de la peine. Ce n’est pas moi qui ai lutté, c’est mon fils. C’est mon fils qui est un monstre là-dessus. Aujourd’hui, il fait beau, et tant mieux ! », a confié le consultant de 42 ans, qui assure que son travail à RMC lui a permis de rester fort durant cette période très difficile.