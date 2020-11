Une très bonne idée arrive de Naples et elle est signée Lorenzo Insigne.

Après la disparition de Diego Maradona, la tristesse est forte dans le monde du football. Et notamment à Naples, où l’Argentin avait joué de 1984 à 1991. Le capitaine du Napoli, Lorenzo Insigne souhaite maintenant retiré le numéro 10. « C’est normal que le 10 soit toujours à lui. C’est le plus grand joueur de tous les temps, nous sommes fiers de l’avoir eu à Naples, en tant que capitaine. Pour nous, Maradona est une fierté », a indiqué l’Italien dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport. Depuis 2007, le numéro 10 à Naples n’est plus porté.