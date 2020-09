Convoqué par Didier Deschamps au rassemblement de l’Equipe de France pour la première fois de sa jeune carrière, Eduardo Camavinga (17 ans) a donné un entretien à “l’Equipe”.

Le jeune tricolore se confié sur son arrivée et nous donne quelques détails croustillants sur son intégration dans le groupe France.

“Tout le monde a été cool avec moi et j’espère que ça va continuer. Je suis dans la chambre de Paul Pogba, elle est grande ! (rires) Représenter son pays, c’est quelque chose de grand. Ça me tenait à coeur et aussi à ma famille. Il faudra porter ce maillot avec honneur (…) Il faut d’abord faire un bon stage et après rester le plus longtemps possible. Ce serait un rêve (de jouer), un rêve de gosse même si je suis encore un enfant. (rires) Ce serait quelque chose de fabuleux, surtout pour mes proches, quelque chose que je voulais depuis tout petit”, a confié le joueur du club breton.