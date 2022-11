Le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel hier soir en Ligue des champions avec une victoire sur le score de 2 buts à 1 contre la Juventus. Les Parisiens ont longtemps cru être en tête de leur groupe mais c’était sans compter sur la victoire 6 buts à 1 du Benfica Lisbonne en Israël contre le Maccabi Haifa.

En zone mixte, Marquinhos a confirmé que le message n’était pas passé jusqu’aux joueurs et que le club de la capitale n’a pas pu pousser pour inscrire un autre but en fi de match : “Non, on n’a pas compris. On gérait notre match. On savait qu’il était important de gagner. On savait aussi qu’à la mi-temps Benfica était à 1-1 et qu’il avait marqué rapidement au retour des vestiaires. Mais on ne savait pas qu’en fin de match, ça faisait 5-1 et 6-1. Après, c’était trop tard pour aller chercher le but qu’il fallait.”

Le Brésilien a confié que les joueurs étaient à la fois “satisfait” et “énervé” : “Un peu des deux.” D’après le défenseur, la première place se perd “dans les deux matchs contre Benfica (1-1 à l’aller comme au retour). Il fallait en gagner un, on n’a pas réussi. Surtout celui à la maison.” A déclaré le capitaine du PSG qui voit donc son équipe finir à la deuxième place de ce groupe avec 14 points à égalité avec les Portugais.