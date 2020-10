Capitaine de l’Equipe de France, Hugo Lloris était présent en conférence de presse ce mardi.

À moins de 24 heures du match en Croatie, le portier des Bleus a tenu à défendre son coéquipier en sélection Antoine Griezmann.

“On ne peut pas remettre en question un joueur comme Antoine Griezmann. Il y a des hauts et des bas, comme pour tous les joueurs. C’est une période un peu plus compliquée sur le plan offensif pour lui, mais il est toujours prêt à défendre, à aider l’équipe. Il a toute notre confiance, soyons patients. L’équipe de France ne peut qu’être forte si on est soudés”, a-t-il assuré.