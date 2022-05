Manchester City – Aston Villa 3-2 : quel scénario extraordinaire ! Manchester City l’emporte au bout du suspense 3 buts à 2. Pourtant les joueurs de Pep Guardiola sont rapidement menés 2 buts à 0, avant de se réveiller et inscrire trois buts en un peu plus de 5 minutes par un doublé d’Ilkay GÜndogan et une réalisation de Rodri. Manchester City l’emporte et décroche le titre de champion d’Angleterre avec 93 points, un de plus que Liverpool.

Liverpool – Wolves 3-1 : Liverpool commence très mal en encaissant le premier but de la partie par Neto pour Wolverhampton (3e), avant que Mané n’égalise (24e). Et il a fallu attendre les dernières minutes pour voir Salah (84e) puis Robertson (89e) leur offrir la victoire (3-1) alors que Man City menait déjà…

Tottenham – Norwich 0-5

Arsenal – Everton 5-1 : Malgré son carton face à Everton (5-1), Arsenal, 5e, devra donc patienter à nouveau avant de retrouver la C1 et se contentera de la Ligue Europa.

Brentford – Leeds 1-2

Burnley – Newcastle 1-2

Brighton – West Ham 3-1

Chelsea – Watford 2-1 : Un but de Barkley à la 91e minute a permis à Chelsea, 3e, de terminer par un succès contre Watford (2-1).

Crystal Palace – Manchester United 1-0

Leicester – Southampton 4-1