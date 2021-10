Face aux médias, le sélectionneur des Bleus a répondu aux questions concernant un possible 3-4-3 aligné demain contra la Belgique.

Critiqué pour son choix d’aligner une défenseur à trois cet été en huitième de finale de l’Euro 2020 contre la Suisse, Didier Deschamps pourrait bien retenter l’expérience demain soir (20h45) face à la Belgique en demi-finale de Ligue des Nations. Un choix risqué que le sélectionneur des Bleus a évoqué ce mercredi en conférence de presse.

« Roberto Martinez aussi va faire des choix… Ce n’est pas le fait de défendre à trois, quatre ou cinq qui change. Moi je pars toujours avec l’idée de prendre l’option avec laquelle mon équipe créera le plus de problèmes à l’adversaire. (…) Avoir le plus possible le ballon et obliger la Belgique à défendre, ce sera mieux pour nous ». Une réponse assez vague, qui ne dévoile pas encore les plans du sélectionneur. Une chose est déjà certaine : le trio Benzema-Mbappé-Griezmann sera bien titulaire demain contre les Diables Rouges.