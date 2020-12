L’année 2020 s’achève (enfin !) dans les quelques jours. Le temps de faire le bilan sur les personnalités qui ont marqué cette année pas comme les autres. Confinement oblige, le divertissement a pris une grande place dans les recherches Google.fr en 2020. Semrush, spécialiste du marketing digital, a analysé la popularité des artistes, sportifs et influenceurs auprès des Français.

Le sportif le plus recherché de l’année sur le web est… Neymar ! Le footballeur du PSG enregistre 482 636 recherches mensuelles en moyenne en 2020, contre 147 955 pour son co-équipier français Kylian Mbappé (6ème position). Cristiano Ronaldo (325 909) arrive à la 2ème position et Lionel Messi (118 545) à la 9ème. Le basket-ball est bien représenté avec Michael Jordan (198 273) à la 3ème position et LeBron James (177 836) à la 5ème place.

Autre catégorie plébiscitée : le tennis, malgré une saison perturbée par la crise sanitaire. Rafael Nadal (177 836), sacré en 2020 pour la 13ème fois champion de Roland Garros arrive en 4ème position et son rival Novak Djokovic (128 873) en 7ème. Le joueur suisse Roger Federer est loin derrière avec 86 091 recherches mensuelles en 2020. Le pilote de F1 Lewis Hamilton (118 454) arrive en 8ème position tandis que le cycliste Julian Alaphilippe (114 727) clôt ce classement 2020. L’année 2020 aura été aussi marquée par la mort de nombreux sportifs. C’est celle de Kobe Bryant, en janvier, qui a suscité le plus d’émotion avec plus de 709 455 recherches mensuelles sur Google.fr en 2020.