Entraîneur en intérim du FC Nantes, Patrick Collot revient sur la défaite hier soir en championnat face au Stade de Reims. Le coach nantais fait un constat très simple, les Canaris jouent le maintien.

« On a le match en main, on a des occasions de mettre le deuxième mais on n’a pas su être suffisamment tueurs. Et puis, tout s’écroule et on prend trois buts en six minutes. On a eu un passage à vide collectif et on est tous fautifs, pas seulement la défense. On est dans une situation très difficile et on est tous responsables. Le Championnat ne s’arrête pas aujourd’hui, il reste de nombreuses batailles à mener. Il va falloir se relever vite. On bataille pour le maintien, il faut en avoir conscience », a insisté Patrick Collot en conférence de presse.