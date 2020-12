Mediapro va changer le visage des droits TV en Europe.

La fin de Mediapro en France pourrait entraîner une baisse des droits TV à l’étranger. Selon Pierre Maes, ancien négociateur pour Canal+, cette défaillance du principal diffuseur de la Ligue 1 va entraîner une correction du montant des droits TV sur l’ensemble du territoire européen.

« Ceci est totalement inédit. Cela ne s’est jamais vu. Cette affaire va voir un retentissement dans toute l’Europe du foot. Cela va accélérer la correction. Cela va passer à l’explosion et ça va baisser plus fort et plus vite. C’est plus pour le salaire des footballeurs qu’il faut s’inquiéter mais les gens ne sont pas trop inquiets pour ça en général. En France, on va avoir une diminution importante entre 30 et 70% des droits télévisuels. Les clubs savent néanmoins que les télés continueront de payer pour des droits premium, d’où l’idée de la Super League », a indiqué Pierre Maes sur RMC.