Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery est revenu sur le mercato XXL de son ancien club avec comme feu d’artifice l’arrivée de Lionel Messi.

Après la finale de la Supercoupe d’Europe perdue face à Chelsea ce mercredi soir, celui qui est désormais coach de Villarreal a donné son avis sur le mercato parisien et ne voit aucune équipe en mesure de stopper ce PSG. « Difficile de faire plus ! L’arrivée de Messi vient compléter une équipe pléthorique, comme c’est plus ou moins le cas depuis l’arrivée du Qatar au PSG. J’y ai exercé deux ans et j’ai toujours été reconnaissant envers le président et tout le monde avec qui j’ai travaillé là-bas. Mais maintenant, avec le recrutement de Messi, ils mettent la touche finale pour former une équipe imbattable. » S’est-il exprimé, alors que le Paris Saint-Germain possède une dream team aujourd’hui avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Lionel Messi. Rajoutez à cela Keylor Navas, Marco Verratti, Marquinhos, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria.