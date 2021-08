Prêté à l’Olympique Lyonnais par Chelsea pour une année sans option d’achat, Emerson Palmieri a livré ses premières impressions avec son nouveau club.

Interviewé par la chaîne officielle du club, le lauréat de l’Euro avec la Squadra Azzurra a accordé ses premiers mots sur sa présence dans l’effectif de Peter Bosz. « Je suis très heureux d’arriver à l’OL. Quand la proposition m’a été faite de rejoindre le club, j’étais très content. Je voulais aider mon nouveau club le plus rapidement possible. L’OL est un grand club, une grande équipe. Je veux faire la même chose que ce que Fabio Grosso a fait et gagner des trophées avec ce club. » Il pourrait même jouer dès dimanche à 13 heures pour la réception du Clermont foot en Ligue 1.