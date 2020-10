Rendez-vous ce soir à 21 heures pour le match des éliminatoires à l’Euro 2021. Dans ce groupe 2, l’Equipe de France reçoit la Slovaquie et peut même revenir à hauteur de la Suisse au classement avec un succès. Résultat.

France – Slovaquie 1-0 : victoire sur la plus petite des marges pour les Bleuets. Après une première mi-temps largement maitrisée et un but de Jules Koundé, les hommes de Sylvain Ripoll ont eu plus de mal. Dominés par des Slovaques déjà éliminés, ils ont fait le dos rond et l’emportent tout de même 1-0.

Au classement, l’Equipe de France revient à égalité de points avec la Suisse avec 21 points et peut encore espérer finir en tête du groupe 2.

