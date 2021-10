Cette nuit, le Brésil a été tenu en échec par la Colombie sur le score de 0-0, tandis que l’Argentine est facilement venue à bout de l’Uruguay, notamment avec un but du néo-parisien Lionel Messi.

Titularisés, les Parisiens Marquinhos et Neymar ont disputé l’ensemble du match, comme le Lyonnais Lucas Paqueta. Malgré la fin de sa belle série, la sélection de Tite conserve la première place avec 28 points, et six longueurs d’avance sur l’Argentine. L’Albiceleste a remporté à domicile le choc contre l’Uruguay (3-0) sur des réalisations de Lionel Messi (38e), Rodrigo De Paul (44e) et Lautaro Martinez (62e).

Dans les autres matchs de la soirée, le Venezuela surprend l’Equateur 2 buts à 1, la Bolivie créé la sensation 1-0 face au Pérou. Dernière affiche de la nuit dans cette zone Am Sud avec la victoire du Chili 2-0 contre le Paraguay dans une rencontre terminée à dix contre dix.