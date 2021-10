Résultats du multiplex des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dans la zone Europe.

Menée dès la 9e minute sur un but d’Ianis Hagi, la Mannschaft a renversé la tendance par Serge Gnabry (52e) et Thomas Müller (81e). Avec 18 points, la sélection de Hansi Flick est leader du groupe J avec six unités de plus que la Macédoine du Nord, facile au Liechtenstein (4-0), et l’Arménie, tenue en échec en Islande (1-1).

Dans le groupe G, les Pays-Bas gagnent en Lettonie (1-0) sur un but de Davy Klaassen (19e). En tête avec 16 points, les Oranje de Louis van Gaal prennent deux longueurs d’avance sur la Norvège, qui a accroché le nul en Turquie (1-1).

Dans le groupe H, la Croatie gagne à Chypre (3-0) et la Russie domine la Slovaquie (1-0). Les deux sélections partagent le leadership avec 16 unités.

Dans le groupe E, celui de la Belgique, la République Tchèque et le Pays de Galles se sont quittés sur un nul (2-2). Les deux nations sont relégués à huit points des Diables Rouges, éliminés jeudi par la France en demi-finales de la Ligue des Nations.