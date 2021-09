Rude soirée pour les cadors européens lors des Eliminatoires de la Coupe du monde 2022.

L’Italie, sacrée à l’Euro cet été, a été tenue en échec par la Bulgarie (1-1). La Squadra Azzurra conserve la tête du groupe C, mais la Suisse, qui compte deux matches en moins, peut virtuellement prendre les devants.

L’Espagne s’est inclinée en Suède (2-1), qui prend la tête du groupe B devant la Roja avec un match en moins.

L’Angleterre a déroulé en Hongrie (0-4) : doublé de Sterling et buts de Kane et Maguire. Les Three Lions sont solides leafets du groupe I.

Large victoire de la Belgique en Estonie (2-5) avec un doublé de Lukaku.

Victoire bien moins nette de l’Allemagne au Lichtenstein (0-2), pour la première du nouveau sélectionneur Hans-Dieter Flick.

Groupe B : Géorgie 0-1 Kosovo, Suède 2-1 Espagne

Groupe C : Italie 1-1 Bulgarie, Lituanie 1-4 Irlande du Nord

Groupe E : République tchèque 1-0 Biélorussie, Estonie 2-5 Belgique

Groupe I : Andorre 2-0 Saint-Marin, Hongrie 0-4 Angleterre, Pologne 4-1 Albanie

Groupe J : Islande 0-2 Roumanie, Liechtenstein 0-2 Allemagne, Macédoine du Nord 0-0 Arménie