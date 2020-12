Après seulement 5 petits mois, Mediapro et sa chaîne Téléfoot c’est terminé. Qui aurait pu croire ça ? Pas grand monde hormis le patron de Canal+ Maxime Saada qui n’est pas étonné par les événements.

Pire que ça même, il l’avait prédit. Invité sur un plateau télé il y a un peu plus de deux ans, il avait clairement posé son veto et prévenu les clubs français ainsi que la LFP que ce projet et cette histoire n’était pas crédible un seul instant. « J’ai des doutes sur la capacité financière, les clubs ne verront pas l’argent. »

Deux ans plus tard, le monde découvre qu’il avait tout compris et le football français est aujourd’hui dans une situation délicate. Et qui pour lui sauver les miches ? Eh bien Canal+ et Maxime Saada qui devraient racheter les droits à un prix bien moindre. Quel génie ce Maxima Saada. Voici la vidéo.