La situation n’est plus viable pour Edinson Cavani à Manchester United. En grand manque de temps de jeu, le buteur uruguayen réclame son départ. Il veut quitter la Premier League dès cet hiver pour rejoindre le FC Barcelone.

Arrivé libre en octobre 2020 à Manchester United en provenance du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani pensait avoir une place de choix à la tête de l’attaque mancunienne. Statut de titulaire indiscutable qu’il n’a plus aujourd’hui depuis les arrivées successives de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho. Cette saison, l’Uruguayen n’a disputé que 8 petites rencontres. Un total bien trop faible pour un joueur de sa stature.

Selon les informations diffusées par The Sun, Edinson Cavani n’est pas satisfait de sa situation et estime que l’arrivée de Ralf Rangnick n’y changera rien. Cantonné au banc, l’Uruguayen veut quitter au plus vite Manchester United et fait le forcing pour rejoindre le FC Barcelone. Le club catalan souhaite l’enrôler libre afin de pallier le départ à la retraite de Sergio Agüero.