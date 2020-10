Daniel Zicari, ancien dirigeant du club uruguayen de Danubio, où Edinson Cavani a été formé, l’ancien attaquant du PSG va signer à l’Atlético Madrid.

“Ici, nous tenons pour acquis que Cavani sera un nouveau joueur de l’Atleti. C’est dommage que cela ne se soit pas concrétisé en janvier. Ce serait très émouvant pour lui de terminer avec Suárez… Ils sont tous les deux de la même ville”, a-t-il confié dans une interview à As.

Avant d’ajouter : “C’est un grand joueur et l’Atlético, un grand club. S’il joue dans cette équipe, je pense qu’il peut dépasser les 20 buts. C’est un footballeur décisif avec un pourcentage élevé de buts et d’occasions. En plus de contribuer à de nombreux buts, il a aussi une excellente façon de jouer, une position sur le terrain, il est très positif.”