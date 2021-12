A la recherche d’un renfort en attaque suite à la retraite soudaine et anticipée de Sergio Agüero, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Edinson Cavani. Si l’Uruguayen veut rejoindre la Catalogne ce n’est pas le cas de Manchester United. Le deal coince.

Relégué au rang des figurants depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani chercher activement un moyen de quitter Manchester United. Et si le malheur des uns fait le bonheur des autres, les problèmes de santé de Sergio Agüero l’ayant poussés à prendre une retraite anticipée et à quitter le FC Barcelone, ouvrent une voie royale à l’internationale uruguayen. Le club catalan aurait d’ailleurs déjà formulé une offre pour le buteur des Reds Devils. Néanmoins, si le joueur et le club catalan ont des intérêts communs, la situation est loin d’être identique du côté de Manchester United.

En effet, selon les informations de la presse espagnole et plus particulièrement de Sport, l’écurie anglaise ne souhaite pas laisser partir Edinson Cavani. Manchester United serait plus enclin à se séparer d’Anthony Martial dès cet hiver pour ainsi conserver le buteur de 34 ans et récupérer une somme importante sur le départ du Français. Le FC Barcelone espérait que les Reds Devils résilient le contrat de l’Uruguayen qui arrive à son terme et prend fin en juin prochain. Une situation loin de ravir le Barça ainsi qu’Edinson Cavani lui-même qui est persuadé que signer en Catalogne serait un ultime défi inoubliable. La tension s’installe entre les différentes parties. La guerre est déclarée.