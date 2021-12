Dans un entretien accordé à l’AFP, Noël Le Graët a fait le point sur les rumeurs envoyant Zinedine Zidane sur le banc des Bleus.

Le patron de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, a donné une interview vérité a nos confrères de l’AFP ce mardi. Il y évoque notamment l’avenir de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France et les rumeurs qui annonce l’arrivée de Zinedine Zidane en 2023, après la Coupe du monde au Qatar.

« Je lui (Deschamps, ndlr) ai dit que malgré notre habitude de le prolonger avant chaque compétition, on ne le fera pas. Il m’a répondu que de toute façon, il aurait refusé et qu’on se reverra après la Coupe du monde. Cela s’est passé en toute amitié. Didier est un homme très droit. Prolongé ou pas, il travaillera de la même façon. S’il gagne le Mondial, peut-être voudra-t-il continuer. S’il ne le gagne pas, il aura peut-être l’esprit de revanche. Je l’apprécie tellement : on ne peut pas dire que la décision lui appartiendra, mais pas loin. Je crois que la fidélité en Didier a payé. Tout le monde y pense (à Zidane, ndlr). Imaginons que Didier me dise qu’il arrête ou qu’il ne veut pas continuer. Le nom de Zidane viendra évidemment, s’il est libre. Lui demander d’attendre ? Je ne ferai pas ça. Pour diriger l’équipe de France, il faut une sacrée envie. Si tu le fais par calcul, ce n’est pas forcément le bon système. On vient de se qualifier pour la Coupe du monde, donc ce n’est pas le moment de parler de succession. »