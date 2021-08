Sauf exploit l’an prochain au Qatar, Didier Deschamps devrait laisser les rênes de l’équipe de France à Zidane en 2023.

Après la désillusion de l’équipe de France à l’Euro 2020, l’avenir de Didier Deschamps a longtemps été remis en question. En accord avec le président de la FFF Noël Le Graët, le sélectionneur des Bleus a finalement été maintenu à son poste jusqu’à la fin de son contrat, en décembre 2022. Il aura donc l’opportunité de défendre son titre de champion du monde au Qatar, mais devrait faire sa valise dans la foulée en cas de nouvel échec. Très intéressé par le poste, Zinedine Zidane fait forcément office de favori pour reprendre les rênes de l’équipe de France une fois l’ère Deschamps révolue.

Selon certains médias, le départ du sélectionneur ne fait plus de doutes car son contrat n’a pas été prolongé. Interrogé à ce sujet dans les colonnes de Ouest-France, Noël Le Graët a détaillé la situation. « Didier est venu me voir à Guingamp. Il y avait deux questions : lui-même restait-il motivé et moi, avais-je envie de continuer avec lui ? Cela a été réglé rapidement. Il m’a dit qu’il était déçu de l’Euro, mais qu’il avait encore une forte motivation. Moi aussi. La seule chose qui a changé : j’ai l’habitude de prolonger les contrats de mes sélectionneurs avant les grandes compétitions. Là, je ne le ferai pas. Il m’a répondu qu’il trouvait cela normal. »