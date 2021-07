Sébastien Tarrago, consultant pour L’Equipe, se pose la question du collectif de l’équipe de France pendant l’Euro 2020.

« Il a raison. La grande force de l’équipe de France c’était d’être une équipe au-delà de ses individualités et elle a un peu oublié ça pendant l’Euro 2020. Je pense qu’on est à un moment charnière et que celui qui prend la lumière est Kylian Mbappé. Son leadership n’est pas forcément accepté par tout le monde encore. Soit parce qu’il est jeune ou qu’il n’a pas le comportement idéal. Un joueur comme Pogba n’a pas accepté ce sacrifice à l’Euro alors qu’il l’avait fait en 2018. Il a été extraordinaire sur le plan offensif mais catastrophique sur le plan défensif. Toutes ces petites pierres font que ce n’était plus une équipe », a indiqué le consultant de L’Equipe.