D’après les informations de RMC Sport, Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont mis au clair leur petit malentendu cet après-midi à l’entraînement.

Pour ne pas changer, une polémique à première vue anecdotique est venue polluer la préparation de l’équipe de France en vue de l’Euro 2020. Et comme souvent, tout est très vite revenu dans l’ordre.

Ce jeudi à l’entraînement, Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont enterré la hache de guerre en célébrant un une-deux parfaitement conclu par le buteur de Chelsea. D’après les informations de RMC Sport, Olivier Giroud se serait même excusé auprès de son jeune coéquipier, regrettant son « erreur de communication » après la victoire de mardi face à la Bulgarie (3-0). Si la star du PSG a paru fermé et « boudeur » face à Giroud, le court moment de complicité entre les deux coéquipiers de l’équipe de France, ce jeudi à l’entraînement, témoigne d’une ambiance plus apaisée à quelques jours du premier choc de l’Euro face à l’Allemagne (mardi à 21h).