Sur BFMTV ce vendredi, la ministre déléguée des Sports Roxana Maracineanu a évoqué l’avenir de Didier Deschamps chez les Bleus.

« Bien sûr, nous sommes déçus que cette équipe ne soit pas arrivée au bout. Nous avons une équipe pleine de talents. Il faut regarder devant nous et tirer toutes les leçons de ce qui n’a pas marché, a indiqué Roxana Maracineanu ce vendredi sur BFMTV. On avait une équipe avec de gros potentiels qui n’ont pas pu s’exprimer à leur tout meilleur niveau et franchir les autres étapes de la compétition. Le sport, c’est ça, il faut aussi accepter la réussite des autres lorsqu’ils sont confrontés à nous. C’est ce qui est arrivé avec la Suisse. Il y a eu aussi d’autres surprises dans cet Euro. »

Et d’ajouter : « Je crois qu’on peut miser sur l’expérience et la volonté de réussir de Didier Deschamps, et de faire réussir cette équipe de France. Ce n’est jamais lui qu’il met en avant, mais toujours le collectif. Je crois qu’il faut être en capacité de faire émerger tous ces talents. On en a beaucoup en France. Il faut trouver le jeu du collectif. On a déjà su le faire avec Didier Deschamps, il n’y a pas de raison que cette réussite ne soit pas réitérée à l’avenir. »