Vincent Candela, ancien de l’équipe de France, est revenu sur le niveau des latéraux français juste avant le début de la compétition.

« Ce n’est pas seulement en France, c’est général. Car c’est plus dur aujourd’hui d’occuper ce poste. Un latéral doit aider les attaquants, centrer et marquer, défendre. On l’avait sans doute en 2000, on était sans doute en avance, mais aujourd’hui, on ne cherche que ces profils. On demande tout à un latéral et c’est difficile de bien défendre, de couvrir ses partenaires tout en étant à l’aise au milieu de terrain. Le plus dur, c’est de faire comprendre à chacun sa fonction. Si le défenseur veut faire du Zidane, ce n’est pas possible », a indiqué l’ancien latéral des Bleus dans Ouest-France.