Pour Jérôme Rothen, le nouveau patron des Bleus, c’est Paul Pogba !

« Pogba est le patron des Bleus, c’est une évidence. Certains joueurs sont importants. Mais Pogba est incroyable. Sur le terrain, il sait tout faire. Il va vite, il est bon techniquement et physiquement. Il harangue les autres. Il a ce rôle de leader technique, mais aussi dans le vestiaire. Il est né pour être un leader. C’est comme ça, il a ça en lui. C’est inné chez lui. C’est un leader du groupe. Pogba ne peut pas être écarté d’une équipe, comme a pu le faire Mourinho à Manchester United. Depuis qu’il a pris la sélection, Deschamps a toujours mis Pogba dans les meilleures conditions. Pogba fait partie de sa colonne vertébrale. Pogba a toujours répondu présent avec les Bleus. Il est au niveau à chaque match. C’est un joueur essentiel sur et en dehors du terrain. Et il faut arrêter de me dire le contraire ! », a indiqué le consultant de RMC.