Pour Florian Gazan, le sélectionneur des Bleus doit impérativement reprendre Olivier Giroud dans sa liste pour les matchs de Ligue des Nations.

Ce jeudi à 14h, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de l’UEFA Nations League 2021, avec un choc contre la Belgique le 7 octobre. Après avoir sélectionné 4 nouveaux – Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout, Moussa Diaby et Theo Hernandez – lors du dernier rassemblement, le sélectionneur des Bleus devrait revenir sur un groupe plus « classique » selon le journaliste de RTL, Florian Gazan.

Le chroniqueur prédit même le retour d’Olivier Giroud dans la liste, boycotté pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 contre la Bosnie, l’Ukraine et la Finlande. « Giroud est pour le moment le meilleur buteur de son club, où joue pourtant un certain Zlatan Ibrahimovic, poursuit Gazan. Et encore, il a dû faire un stop Covid qui lui a fait louper deux rencontres. Donc il est plutôt en pleine bourre, contrairement à certains de ses rivaux en Bleu : Kingsley Coman, zéro but depuis le début de la saison, vient de subir une petite opération du cœur à cause d’une arythmie ; Anthony Martial, un but depuis le début de la saison, n’a joué que six minutes depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United. »