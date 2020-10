Lors de sa centième sélection avec l’équipe de France, Olivier Giroud (34 ans) a inscrit un doublé contre l’Ukraine (7-1) en match amical. L’attaquant de Chelsea dépasse Michel Platini et devient le 2e meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 42 buts.

“Evidemment une immense fierté. C’est un grand honneur et je suis très content que ça se soit passé ainsi. Cela allait forcément être chargé d’émotion, c’est un match amical, mais ça restait ma centième, donc je suis très content pour moi et pour l’équipe aussi, on a montré de très bonnes choses”, a indiqué l’attaquant au micro de TF1.

Le joueur se retrouve donc à neuf buts du record de Thierry Henry (51 buts) : “Maintenant on va regarder vers le haut, sans se fixer de limites, j’espère continuer comme ça. (…) Je pense qu’il faut se fixer des objectifs, maintenant c’est un peu tôt pour le dire, on verra quand je serai peut-être à 46-47 buts.”