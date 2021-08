Pour la première fois, Hugo Lloris, capitaine de l’équipe de France, a évoqué l’élimination des Bleus à l’Euro contre la Suisse.

« Le regret qu’on avait à la fin du match est le même aujourd’hui: les dix dernières minutes. C’était dans nos mains, c’est pour ça que ça fait encore plus mal. Personne ne l’a vu venir. A 3-1, le match doit rester à 3-1. Une élimination en huitièmes, c’était loin de nos objectifs. Il y a eu de bonnes choses: on est sortis premiers du groupe le plus difficile, où on a laissé de l’énergie et des joueurs, notamment nos arrières gauche. (…) Après, encore une fois, on aurait dû gérer ça d’une autre façon (contre la Suisse). On ne peut pas ne penser qu’au jeu, il faut aller chercher des fautes, garder le ballon sur les côtés, des choses comme ça, même si on ne peut pas s’arrêter de jouer », a indiqué le portier des Bleus.

Avant de revenir dans L’Equipe sur la séance de tirs au but : « Le matin du match, juste avant la réunion, j’ai demandé les penalties des tireurs suisses, et j’ai regardé la tendance, leurs habitudes. Le soir, ils ont tous tiré à l’opposé. (…) Les penalites, ce n’est pas un élément dans lequel je suis en réussite, sur l’ensemble de ma carrière, mais j’en ai arrêté, certains très importants. (…) On m’avait attaqué sur les penalties avant le match, j’avais sorti celui qu’il fallait et on menait 3-1. Avec un peu de chance, on ne m’en aurait plus parlé… (Sourires). »