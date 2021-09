Impressionné par le début de saison de Mike Maignan, Laure Boulleau estime que l’ancien Lillois doit devenir le numéro un en équipe de France.

Sauf énorme surprise, Hugo Lloris et Mike Maignan seront bien de la liste des Bleus communiquée ce jeudi par Didier Deschamps. Mais pour la chroniqueuse de Canal+ Laure Boulleau, le sélectionneur des Bleus devrait aller encore plus loin en titularisant le Milanais le 7 octobre prochain en Ligue des Nations face à la Belgique.

« J’aimerais bien que l’on donne à Maignan l’opportunité d’être testé et de pouvoir s’imposer dans le rôle du n°1 chez les Bleus. Il le mérite, il a une construction de carrière qui est hyper intelligente. Je pense qu’il franchi un palier supplémentaire en signant à l’AC Milan, dans un très grand club, avec plus de responsabilités. Et surtout, je trouve qu’il dégage, sans vouloir le comparer à Lloris, une confiance en lui que j’aime beaucoup. J’adore son comportement, ce calme, cet aura. C’est un gros caractère et je pense que c’est ce genre de gardien que les défenseurs aiment avoir derrière eux. »