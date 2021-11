Pour Ludovic Obraniak, les Bleus vont devoir s’adapter sans Paul Pogba pour les deux prochains matchs.

« Le forfait de Pogba, un coup dur pour les Bleus ? Non ! J’ose espérer que la France puisse se passer de Pogba pour battre le Kazakhstan. Je pense que les Bleus vont étriller cette équipe. C’est surtout dommage pour Pogba. Car il y a une sorte de jurisprudence Giroud. Pogba n’est pas à la fête dans son club, c’est un peu dur en ce moment pour lui à Manchester United… Pour lui, l’équipe de France est souvent une bouffée d’oxygène. Pogba a besoin de retrouver les Bleus. Pogba, c’est un joueur très sensible. On sent qu’il a besoin d’être joyeux pour être bien dans sa tête et être à son meilleur niveau. J’ai l’impression qu’il a un rat dans la tête. Les matchs avec la France, ça lui aurait fait le plus grand bien, comme pour Griezmann d’ailleurs. C’est juste dommage que Pogba ne puisse pas reprendre un peu de plaisir pendant cette dizaine de jours… », a indiqué le consultant de L’Equipe.