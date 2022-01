En entretien pour Oh My Goal, Olivier Giroud est revenu sur sa brouille en équipe de France avec Kylian Mbappé. Une prise de bec survenu à quelques jours de l’Euro 2020. Le joueur de l’AC Milan a réagi ainsi :

« Je ne pense pas avoir été maladroit. Peut-être que j’ai manqué de sérénité. Je suis tombé dans le piège du journaliste. (…) À quelle heure je pointe un joueur ou untel plus qu’un autre. Je n’ai fait aucun scandale, on est venu me chercher des poux. (…) J’étais tranquille, je suis allé m’expliquer avec lui (Mbappé, ndlr), et ça n’a même pas duré deux jours. Ensuite, à l’entraînement, on se trouvait les yeux fermés. Le problème a été tout le tapage médiatique et les personnes qui en ont rajouté », regrette Giroud.

« On n’a pas perdu l’Euro à cause de moi, il faut se détendre ! Quand tu fais de la langue de bois, on te le dit, on te le reproche, et il y a de mauvaises interprétations dès que t’en dis un peu trop », s’est défendu l’attaquant milanais.