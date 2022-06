Dans une interview accordée au Parisien, Guy Stéphan, sélectionneur adjoint de l’équipe de France, a évoqué Kylian Mbappé. Pour le fidèle adjoint de Didier Deschamps, le champion du monde 2018 est un joueur exceptionnel.

Kylian Mbappé est sur une autre planète. Malgré l’échec en Ligue des Champions, il a réalisé une grande saison en portant le Paris Saint-Germain sur ses épaules. Récemment, l’attaquant a pris la décision de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025 avec le club de la capitale. Actuellement avec l’équipe de france où il disputera quatre matchs de Ligue des Nations, il ne cesse d’impressionner, Guy Stéphan, sélectionneur adjoint.

« C’est un joueur hors-norme. Par ses chiffres, déjà. Meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue 1, deuxième meilleur passeur des cinq grands championnats européens. Il marque du pied droit, du pied gauche, de la tête, de l’extérieur de la surface de réparation et de l’intérieur. Il marque en une touche, deux touches, en plusieurs touches après une série de dribbles. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui utilisent toutes les surfaces de contact du pied. Il utilise l’intérieur, l’extérieur, le talon et beaucoup la semelle. Souvent, un joueur contrôle de l’intérieur ou de l’extérieur. […] Il peut marquer sur attaque placée comme sur attaque rapide. Ce n’est donc pas simplement un joueur de verticalité et de transition. Il peut marquer face à une équipe organisée en bloc bas. Quand on additionne tout, on arrive à un attaquant hors norme. Il a 23 ans, il a déjà gagné une Coupe du monde. En 2018, il était déjà très fort. Il est devenu encore plus fort », a confié le fidèle adjoint de Didier Deschamps dans les colonnes du Parisien.

Ce vendredi, Kylian Mbappé a commencé la rencontre face au Danemark (défaite 2-1) dans la peau d’un titulaire avant de céder sa place, sur blessure, à la mi-temps.