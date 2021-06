L’attaquant de l’équipe de France Kylian Mbappé est très critiqué depuis l’élimination des Bleus face à la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b.) lors des 8es de finale lundi. Jean-Pierre Papin apporte son soutien à l’attaquant de l’équipe de France.

« Je ne suis pas inquiet pour lui. Avec le temps, il sera amené à se montrer plus régulier. Il a mis la barre tellement haut au départ qu’à moins d’être un surhomme, il se révèle très compliqué de la dépasser ou même de l’atteindre de nouveau. On le juge sur ce qu’il a su faire et non pas sur ce qu’il réalise en ce moment. Sur ce tournoi, je l’ai trouvé moins incisif. Le penalty va le hanter ? Il va partir en vacances, il aura du temps libre et va certainement y penser un moment », a indiqué l’ancien Marseillais dans Le Parisien.