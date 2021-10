Giovanni Castaldi, consultant L’Equipe, a souhaité défendre Raphaël Varane, le taulier de l’équipe de France.

« Le seul truc qui me fait dire qu’il ne faut pas toucher à Raphaël Varane, c’est qu’on a eu le même truc et je les compare souvent, à Paul Pogba. A chaque fois que Pogba est un peu moins bien, on se demande s’il est indispensable et si on ne ferait pas mieux de le remplacer. Je pense que Varane, c’est comme Pogba. Ce sont des tauliers dans le vestiaire, on ne peut pas les toucher », a indiqué le consultant de L’Equipe au sujet du nouveau défenseur de Manchester United en Premier League.