Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, a évoqué dans les colonnes du journal le Figaro le retour de Karim Benzema.

« C’est un grand retour plus de cinq ans après sa dernière sélection. Ses qualités de footballeur, tout le monde les connaît, son parcours au Real Madrid est exceptionnel. Il revient avec le sourire, beaucoup d’envie et de l’ambition. On attend qu’il nous apporte la même chose que dans son club. Est-ce qu’il va s’adapter rapidement au vestiaire ? Je vous réponds que les grands joueurs n’ont pas de problème avec ça et sont faits pour jouer ensemble. Il faut que la complicité avec les autres joueurs s’installe rapidement, car nous avons peu de temps pour nous préparer. Karim saura répondre aux attentes », a indiqué l’adjoint de « DD » dans Le Figaro.