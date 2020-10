L’équipe de France s’est imposée ce mercredi soir face à la Croatie (1-2) lors de la 4ème journée de Ligue des Nations. Antoine Griezmann, auteur du premier but des Bleus, reprend un peu confiance.

“On avait un adversaire qui voulait nous battre” a-t-il d’abord analysé le match. “On a su souffrir et gagner c’est le plus important. On est costauds défensivement et après devant chaque occasion doit faire but” a déclaré Antoine Griezmann au micro de TF1.

Le joueur du FC Barcelone est ensuite revenu sur son but, à la 8ème minute de jeu. “J’en ai mis des plus beaux, la balle m’est venue, j’ai essayé de bien la frapper. J’ai tout mis dedans et voilà, si elle partait en tribunes c’était pareil. (…) Cela fait du bien, je me sens bien. Le coach sait où me mettre, je profite donc de la confiance du coach et de celle de mes coéquipiers“