Invité sur RMC ce vendredi, Olivier Giroud a donné son avis sur le retour de Karim Benzema en Bleus.

Depuis l’annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France, tous les regards sont braqués sur la star du Real Madrid, mais également sur Olivier Giroud, dont les échanges avec KB9 sont scrutés au peigne fin. Invité au micro de RMC ce soir, dans l’émission ‘Rothen Régale’, le buteur de Chelsea a assuré n’avoir aucun problème avec Benzema.

« Comment j’ai vécu son retour ? Je l’ai bien vécu, c’est une bonne nouvelle pour l’équipe de France. On a une arme supplémentaire offensivement, ça augmente nos chances d’être performant. J’estime que c’est bien pour le collectif, après on va être attendus en tant que vice-champions d’Europe et champions du monde. On a un certain statut à défendre, à assumer. Toutes les armes sont les bienvenues, donc évidemment que Karim est le bienvenu. » Il a également été interrogé sur l’épisode du karting. « Je n’ai aucune rancune par rapport à ça, je l’avais déjà dit donc aucun souci », a assuré l’attaquant qui vient de prolonger son contrat avec Chelsea plus tôt dans la journée.