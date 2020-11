Auteur d’un somptueux doublé mardi contre la Suède à l’occasion de la Ligue des Nations (4-2), Olivier Giroud n’en finit pas d’impressionner en sélection. Avec cette nouvelle grosse performance, le buteur des Bleus vient de battre deux records qui étaient jusque-là détenus par Thierry Henry.

A 34 ans, Olivier Giroud affiche une forme olympique. Muet pendant quatre matches sous le maillot des Bleus, l’attaquant de Chelsea a retrouvé le chemin des filets contre la Suède. Et de quelle manière ! D’une frappe lourde et d’une tête plongeante, le joueur français a inscrit un doublé somptueux. Le voici maintenant à sept longueurs de Thierry Henry, le plus grand buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 51 réalisations.

En attendant d’effacer potentiellement cette barre légendaire, Olivier Giroud vient de battre deux records détenus par l’ancienne gloire d’Arsenal. Avec cette performance de haute volée face à la Suède, le champion de France 2012 est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus au Stade de France avec 22 buts (contre 20 pour Henry), ainsi que le meilleur buteur sur le sol français avec la sélection avec 32 buts (contre 31 pour Henry). Dans le sillage de ces deux, déjà, très belles performances, Olivier Giroud arrivera-t-il à aller chercher le record ultime de Thierry Henry ?