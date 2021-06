Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’équipe de France, s’est livrée après la victoire de ses joueuses face à l’Allemagne, deuxième nation mondiale, ce jeudi soir en match amical (1-0).

« J’aurais bien aimé qu’on marque un deuxième but, on aurait eu une fin de match moins stressante. J’ai vu des choses intéressantes, les filles ont su se mobiliser pour finir en beauté. C’était dur de remettre du coeur à l’ouvrage, de trouver la motivation. On a bien travaillé mardi et mercredi pour faire un bon match ce soir (jeudi). Le problème est qu’on parle toujours des gens qui ne sont pas là et pas forcément de celles qui sont là et font le boulot. L’équipe de France répond toujours présent. Je vais avoir des problèmes de riche dans quelque temps, ce (jeudi) soir je suis satisfaite de la performance de l’équipe de France. Tout le monde a bien travaillé », a indiqué la sélectionneuse de l’équipe de France.

Et d’ajouter sur le public : « Ça fait du bien, on était un peu surprises, on n’avait plus l’habitude, on les a entendus. Le nombre autorisé (5 000) n’était pas présent, mais ceux qui étaient là (près de 2 000 personnes) ont fait du bruit. Ils nous ont aidées à finir le match. »