Rolland Courbis, ancien coach de l’OM et aujourd’hui consultant RMC Sport, a poussé un très gros coup de gueule contre les attitudes des joueurs de l’équipe de France.

« Il faut impérativement que Didier Deschamps siffle la fin de la récréation. On est à la récréation de la maternelle, on ne se rend même pas compte. Si on ne fait pas gaffe, on va perdre cet Euro avant même de l’avoir commencé. On va se mettre tout le monde à dos, on va être détestés. On ne se rend pas compte des déclarations qu’on fait. (…) Je suis surpris qu’on ne fasse pas gaffe et qu’on puisse dire qu’on a le meilleur effectif du monde, le meilleur trio du monde… On a été champions du monde mais c’était quand même il y a trois ans », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.