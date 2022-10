Deschamps a passé le message, aucun joueur blessé ne sera retenu dans la liste du 9 novembre prochain.

À quelques jours de la Coupe du monde et de l’annonce officielle de la liste des Bleus (9 novembre), Didier Deschamps doit encore composer avec une liste de blessés longue comme le bras. On y retrouve notamment des cadres de l’équipe de France, comme Mike Maignan, Raphaël Varane ou encore Paul Pogba qui pourraient retrouver les terrains au Qatar. Mais le sélectionneur a été clair à ce sujet : il ne prendra aucun blessé dans le groupe.

« C’est clair et net. Ça, je l’ai dit. Je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition, même s’il y en a qui peuvent sortir des exemples de 2018 sur nos deux latéraux qui étaient Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Ils étaient guéris. Après, c’est une condition athlétique. Et entre le moment où j’ai fait la liste et ce qui aurait dû se passer qui ne s’est pas passé… voilà. Mais partir sur une grande compétition avec des joueurs qui ne sont pas aptes, déjà ça occupe beaucoup trop l’attention, et pour ceux qui ont à jouer, ça monopolise aussi le staff médical. Moi, je considère qu’il faut partir avec des joueurs valides et aptes », a insisté le coach des Bleus dans une interview accordée à Brut.