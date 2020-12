Séduit par le milieu de terrain de la Juventus, Adrien Rabiot, lors de la trêve internationale de novembre, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a de nouveau couvert de louanges le Français ce vendredi dans les colonnes du journal L’Equipe.

En cannes olympique en Italie dans son club de la Juventus de Turin, Adrien Rabiot fait des ravages sur les pelouses adverses avec ses grandes chevauchées et sa précision dans son jeu de passe.

Critiqué pour avoir fait revenir le milieu de terrain chez les Bleus, Didier Deschamps a assumé entièrement son choix en prônant une logique sportive. « Si je l’ai repris, ce n’est pas pour faire plaisir à X, Y ou Z. C’est parce que je le voyais faire ce qu’il faisait à la Juventus, ce qu’il n’avait pas fait lors de ses six premiers mois en Italie. Aujourd’hui, il ne se pose plus les questions : « Ne serais-je pas mieux un peu plus bas ? Suis-je trop écarté ? » Il a une vraie confiance en lui, il a la capacité technique, le volume et, en plus, il a un impact physique qu’il n’avait pas avant. C’est un jeune joueur encore, mais il a gagné en maturité. Dans les discussions, c’est plus fluide. Il se met moins de restrictions. Il n’y a pas de « oui mais ». La grande différence, c’est qu’il fait tout avec plus de détermination » a souligné « DD ».