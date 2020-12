Le coach français se contentera d’une victoire 1-0 en demi-finale de la Ligue des Nations face aux Belges.

Dans une interview publiée ce mardi sur le site de la FFF, Didier Deschamps et revenu sur le tirage au sort du Final 4 de la Ligue des Nations, qui débutera en octobre prochain. Pour rappel, l’équipe de France y retrouvera la Belgique, qu’elle a battue sur le fil en demi-finale de la dernière Coupe du monde.

« Ce sont de belles retrouvailles en perspective », a commenté le sélectionneur des Bleus sur le site de la FFF. « Ce sera à Turin (le 7 octobre 2021, ndlr) où ça me fait plaisir de retourner. On avait eu un match très compliqué contre eux en demi-finale de la Coupe du monde en Russie. Notre victoire (1-0) avait provoqué beaucoup de commentaires, notamment des joueurs belges. Encore aujourd’hui, je peux comprendre leur déception… ».

« On va se retrouver, ce sera une demi-finale aussi même si évidemment elle n’aura pas la même importance », a estimé l’entraîneur tricolore. « On a d’autres rendez-vous très importants avant mais avoir dans notre agenda ce ‘Final 4’ au mois d’octobre, quand on est compétiteur, c’est plutôt agréable ».